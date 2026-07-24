Nicolás Otamendi diz adeus à seleção da Argentina

O defesa, de 38 anos, somou 139 internacionalizações e oito golos desde que se estreou pela albiceleste, em maio de 2009.

O defesa Nicolás Otamendi vai deixar de jogar pela seleção da Argentina, anunciou na quinta-feira o próprio futebolista, que agora representa o River Plate, após seis anos ao serviço do Benfica.



Otamendi despede-se da albiceleste EPA

"Hoje, cabe-me escrever as palavras mais difíceis da minha vida. Despeço-me da seleção argentina, mas com um orgulho imenso por ter representado o meu país. Os títulos ficam na história, mas o amor por estas cores permanece para toda a vida", escreveu o central, numa publicação nas redes sociais.

Otamendi, de 38 anos, somou 139 internacionalizações e oito golos desde que se estreou pela 'albiceleste', em maio de 2009, num jogo particular diante do Panamá, quando ainda atuava no Vélez Sarsfield.

"Vestir a camisola da seleção argentina foi o maior privilégio que o futebol me deu. Defendia-a com a alma, o orgulho e a responsabilidade de saber o que significa para milhões de argentinos. Quis o destino que o meu último jogo fosse na final de um Mundial. Não foi o resultado que queríamos, mas tenho a consciência de que este grupo tentou até ao último segundo", expressou.

O central participou na final do Mundial2026, no domingo, em que a Argentina perdeu com a Espanha, por 1-0, após prolongamento, tendo sido lançado ainda no decorrer da primeira parte para substituir o lesionado Lisandro Martínez.

Com este resultado, os espanhóis receberam o 'testemunho' da Argentina, face ao triunfo da 'albiceleste' em 2022, no Mundial que teve lugar no Qatar e no qual Otamendi foi titular nos sete encontros realizados pela equipa, ao contrário do que sucedeu nesta última edição, em que jogou de início em apenas uma partida.

Além do título de campeão mundial e da Finalíssima pela seleção argentina, ambos em 2022, o central conquistou a Copa América por duas vezes, em 2021 e 2024, tendo ainda participado noutras três edições da competição continental da América do Sul (2015, 2016 e 2019), bem como nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Neste percurso, esteve também nos Mundiais de 2010 e 2018.

"Obrigado, Argentina. Obrigado por me deixares cumprir o sonho de ser campeão do mundo e de vestir a camisola mais bonita do mundo. Até sempre, Seleção", concluiu na publicação.

O defesa deixou recentemente o Benfica, após seis temporadas ao serviço dos 'encarnados', para assinar pelo River Plate.