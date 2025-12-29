Nem os preços param a procura: FIFA já recebeu 150 milhões de pedidos de bilhetes para o Mundial 2026

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Apesar dos preços exorbitantes, os pedidos de bilhetes para os jogos do Mundial'2026 não param de cair. Quem o diz é Gianni Infantino, que deu conta da verdadeira loucura dos adeptos de futebol que procuram ter a oportunidade de ver os seus ídolos ao vivo.



"A cada 15 dias em que foram colocados em pré-venda, foram registados em média 10 milhões de pedidos diário", disse Infantino. FIFA

"Em apenas 15 dias, recebemos 150 milhões de pedidos de todo o mundo para comprar bilhetes para o Mundial. Em toda a história da competição, venderam 44 milhões de bilhetes, por isso recebemos o triplo de pedidos de toda essa soma", revelou o presidente da FIFA, à margem da World Sports Summit, que está a decorrer no Dubai.

"Apesar de toda a informação que se puderam ler sobre os preços – entre os 6.000 e os 60 dólares – a verdade é que esses são os números. A cada 15 dias em que foram colocados em pré-venda, foram registados em média 10 milhões de pedidos diários, com Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha à cabeça”, rematou o dirigente suíço.

Recorde-se que os preços dos bilhetes para o Mundial'2026 têm causado uma grande polémica pelos seus valores avultados. Os ingressos estão divididos em três categorias - a de melhor valor (que custa 3.500 euros), a de valor padrão (que ronda os 4.700 euros) e a de valor premium (fixada nos 7.500 euros). Mais tarde, foi criada outra que ronda os 60 euros, mas com muito poucos lugares disponíveis.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá. Portugal integra o Grupo K, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do playoff intercontinental (com Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo).