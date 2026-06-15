Oficial: Cucurella é reforço do Real Madrid

O Real Madrid anunciou esta segunda-feira que "chegou a acordo com o Chelsea para a transferência de Cucurella". O lateral esquerdo espanhol, de 27 anos, assinou pelos merengues por seis temporadas, até 30 de junho de 2032. É o primeiro reforço para José Mourinho - Dumfries e Konaté também são apontados aos blancos, mas ainda não foram oficializados.



Cucurella, jogador do Chelsea, em campo Associated Press

"O Real Madrid e o Chelsea chegaram a acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que fica vinculado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032", pode ler-se no comunicado do emblema espanhol.

Formado no Espanyol e no Barcelona e com passagens por Eibar e Getafe, Cucurella mudou-se para Inglaterra em 2021/22 para representar o Brighton. Vestia a camisola do Chelsea desde 2022/23, encontrando-se agora nos EUA para disputar o Mundial'2026 ao serviço da seleção espanhola.