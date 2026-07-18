Mundial2026: Presidente do México assiste a final a convite de Trump

Claudia Sheinbaum anunciou a viagem depois de se ter abstido de assistir aos jogos que decorreram no México, país coorganizador do Mundial juntamente com o Canadá e os Estados Unidos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que vai assistir no domingo à final do Mundial de Futebol entre a Argentina e Espanha, nos subúrbios de Nova Iorque, a convite do homólogo norte-americano, Donald Trump.



Claudia Sheinbaum, presidente do México EPA

Claudia Sheinbaum anunciou a viagem na sexta-feira depois de se ter abstido de assistir aos jogos que decorreram no México, país coorganizador do Mundial juntamente com o Canadá e os Estados Unidos.

"Recebi um convite do Presidente Trump para ir no domingo à final do Mundial e tomei a decisão de lá estar, porque se trata de um convite direto do Presidente dos Estados Unidos", declarou a líder mexicana à imprensa.

Sheinbaum acrescentou ainda que o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, também vai assistir o jogo de domingo, às 20:00 (hora de Lisboa), no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.

Embora Sheinbaum e Trump já tenham conversado por telefone em várias ocasiões, esta será apenas a segunda vez que se encontram cara a cara. Estiveram juntos dezembro de 2025, durante o sorteio do Mundial, em Washington.

O convite de Trump surge quando decorre uma renegociação do acordo de comércio livre entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, e num contexto de tensões entre Washington e a Cidade do México relacionadas com a luta contra o crime organizado.

O rei Felipe VI de Espanha deverá também assistir à final ao lado de Donald Trump, mas não o Presidente argentino, Javier Milei, que desistiu de viajar por superstição.