César Peixoto deixa Gil Vicente e ruma aos ingleses do Wolverhampton

Peixoto enfrenta a primeira experiência como treinador fora de Portugal, depois de ter levado o Gil Vicente ao sexto lugar da edição 2025/26 da I Liga.

O português César Peixoto foi hoje apresentado como novo treinador do Wolverhampton para as próximas duas épocas, anunciou o clube do segundo escalão inglês de futebol, deixando o comando técnico do Gil Vicente, da I Liga.



César Peixoto, treinador do Gil Vicente Lusa

O técnico português, que substitui Rob Edwards, terá o desafio de recolocar os 'wolves' na Premier League, depois de a equipa --- na qual atuam os portugueses José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes --- ter terminado na última posição e descido ao Championship na última época.

"O César Peixoto possui muitas das qualidades que consideramos importantes para o futuro deste clube. Procurávamos uma identidade clara, liderança e uma ambição real de vencer", afirmou Nathan Shi, diretor executivo do Wolverhampton, citado pelo clube.

César Peixoto, de 46 anos, enfrenta a primeira experiência como treinador fora de Portugal, depois de ter levado o Gil Vicente ao sexto lugar da edição 2025/26 da I Liga.

Apresentado em Compton Park, César Peixoto afirmou estar orgulhoso por assumir o comando técnico do Wolverhampton, que considerou ser "um grande e histórico clube", prometendo uma equipa competitiva e alinhada com a identidade da cidade e dos adeptos.

"É uma sensação ótima. Tenho orgulho em estar aqui. Estou preparado para fazer tudo para colocar os 'Wolves' no lugar que lhes pertence na Premier League", afirmou o técnico, citado pelos meios do clube, que inicia a sua primeira experiência no futebol inglês.

César Peixoto destacou a importância da pré-época para consolidar ideias e preparar o plantel para a exigência do Championship, frisando que o clube precisa de "uma identidade ofensiva com bola" e de um grupo capaz de lidar com a intensidade da competição.

O treinador descreveu-se como "muito exigente", defendendo uma equipa organizada, agressiva, intensa e com capacidade para pressionar alto, considerando que o plantel tem qualidade e margem de evolução, admitindo a necessidade de reforços para construir "uma grande equipa para lutar pelo acesso à Premier League".

O português lembrou ainda as aprendizagens adquiridas com treinadores como José Mourinho e Jorge Jesus, sublinhando que a prioridade é afirmar a sua própria identidade.

César Peixoto garantiu que os adeptos "vão ver uma equipa com ambição, com um caráter forte, uma forte identidade do clube e uma forte ideia de jogo".

"Vão ver uma equipa que nunca desiste de tentar ganhar os três pontos e eu quero que os adeptos se orgulhem desses jogadores. Quero que os adeptos dos 'Wolves' gostem da forma como vão jogar na próxima época. Quero ganhar jogos, mas jogando um futebol ofensivo", concluiu.

Como futebolista, César Peixoto disputou 65 jogos, marcou um golo e fez seis assistências pelo Benfica nas duas épocas entre 2009/10 e 2010/11 -- o mesmo número de partidas que realizou pelo Gil Vicente e mais dez do que somou no FC Porto.

No clube portista, no qual esteve entre 2002/03 e 2006/07, incluindo um empréstimo ao Vitória de Guimarães (13 jogos, um golo e uma assistência), contabilizou 55 jogos, 10 golos e 10 assistências, conquistando a Taça UEFA, a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental.

Pelo Sporting de Braga, entre 2007/08 e 2008/09, somou 62 jogos, sete golos e três assistências, vencendo ainda a Taça Intertoto.

No Gil Vicente, pelo qual encerrou a carreira após quatro épocas (de 2011/12 a 2014/15), fez 65 jogos, quatro golos e oito assistências.

No total, conquistou quatro Ligas portuguesas, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e duas Taças da Liga.