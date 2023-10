Hoje com 55 anos, o antigo médio fez quase toda a carreira no Barcelona, onde apanhou Vítor Baía e José Mourinho. Não critica Figo por se ter mudado para o Real Madrid e fala do próximo jogo contra o FC Porto, esta quarta-feira, elogiando João Félix e João Cancelo.

Formou-se no Barcelona e, mais tarde, ajudou a formar talentos no clube como dirigente. Guillermo Amor fez 422 jogos pela equipa principal (e 49 na equipa B) dos catalães entre 1988 e 1998, ganhou 17 troféus e foi colega de figuras como Maradona, Ronaldo “Fenómeno”, Figo, Fernando Couto ou Vítor Baía. Hoje com 55 anos, o antigo médio defensivo falou sobre o renascimento do Barça, que esta quarta-feira, dia 4, enfrenta o FC Porto na Liga dos Campeões.