Gabriel Índio foi a surpresa no Seixal: o plano do Benfica para o jovem central

Não foi oficializado porque ainda não fez 18 anos.

Gabriel Índio foi a única cara nova a apresentar-se no Seixal no primeiro dia de trabalhos. O jovem central brasileiro de 17 anos foi contratado ao Athletic-MG, da segunda divisão do Brasil, apesar de ainda não ter sido apresentado pelos encarnados.



Gabriel Índio Athletic Club SAF

Ao que o nosso jornal apurou, o Benfica solicitou uma autorização especial da FIFA para o jogador aprresentar-se mais cedo. Recorde-se que o central só faz 18 anos a 26 de julho, data em que deverá ser apresentado. Os mecanismos internacionais impedem a transferência de menores, salvo raras exceções que não se enquadram na mudança de Gabriel Índio.

No entanto, e após luz verde da FIFA e do Athletic-MG, o jovem defesa viajou para Portugal para dar início ao processo de adaptação e integração ao Benfica e só no próximo mês é apresentado. O brasileiro é visto como um central promissor e com grande margem de progressão.