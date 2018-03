A Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu esta sexta-feira o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, com uma multa de 20 mil libras (22.500 euros) por usar um pequeno laço amarelo, em apoio aos independentistas catalães presos em Espanha.Guardiola utilizou o laço amarelo em jogos da Liga inglesa, Taça da Liga e Taça de Inglaterra, e a FA entendeu que se tratou de uma mensagem política, algo que o organismo proíbe nos jogos que organiza.Além da multa, o técnico espanhol foi avisado sobre a sua conduta no futuro e que sofrerá uma punição mais severa, caso volte a utilizar um símbolo político durante os jogos.A FA esclareceu que Guardiola pode voltar a utilizar o laço amarelo, mas fora dos relvados, em eventos como por exemplo conferências de imprensa.O organismo tinha aberto um inquérito ao antigo treinador do FC Barcelona a 23 de Fevereiro, tendo na altura Guardiola explicado que o laço amarelo não era um símbolo sobre a independência catalã, mas sim de apoio a "quarto pessoas que estão presas injustamente e que nada fizeram para tal".O técnico de 47 anos referia-se Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquin Forn e Oriol Junqueras, todos activistas pela independência catalã e que estão em prisão preventiva.O Manchester City, equipa em que actua o português Bernardo Silva, lidera confortavelmente a Premier League com 16 pontos de vantagem sobre o Manchester United, de José Mourinho, que segue no segundo posto.