Foram ainda identificados e constituídos arguidos mais três pessoas, que estão sujeitas à medida de coação menos grave, de termo de identidade e residência.

O Ministério Público pediu esta quinta-feira prisão preventiva para o arguido detido na terça-feira, por alegado envolvimento nos incidentes ocorridos em 15 de Maio, na academia de futebol do Sporting, em Alcochete.



O arguido Hugo Ribeiro, que terá integrado o grupo de cerca de 40 pessoas que invadiram a academia do clube e agrediram vários jogadores e treinadores, remeteu-se ao silêncio e a diligência foi suspensa para almoço, devendo ser retomada a partir das 14:30 horas.



Além de Hugo Ribeiro, foram já efectuadas mais 36 detenções pela PSP e GNR, sendo que todos os detidos ficaram a aguardar julgamento em prisão preventiva.



No dia 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e staff.



Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva.



No dia 5 de Junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva, tal como mais outras nove pessoas, detidas posteriormente.



Os detidos que aguardam julgamento em prisão preventiva vão responder pela prática de crimes de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.