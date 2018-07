João Benedito apresentou esta quinta-feira a sua candidatura à presidência do Sporting às eleições de 8 de Setembro e pronunciou-se igualmente sobre Bruno de Carvalho."Não me cabe a mim decidir [sobre a candidatura de BdC]. Qualquer sócio, desde que cumpra requisitos, pode apresentar nomes para formar listas. Bruno de Carvalho se for sócio, como é, e tiver a sua situação resolvida, pode vir a eleições. Se quem decide os superiores interesses do Sporting assim o conferirem e não for candidato, não o é. Se for, que venha de uma forma elevada para esta campanha", afirmou o antigo jogador de futsal.Recorde-se que ontem, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, admitiu que não poderá aceitar a candidatura de Bruno de Carvalho enquanto o antigo presidente continuar suspenso de sócio, em resultado do processo aberto pela Comissão de Fiscalização, a 13 de Junho.