Mourinho reconhece que o City é um justo campeão

"O City ganhou porque jogou melhor do que os outros, porque ontem [no sábado] derrotou o Tottenham e por que só perdeu dois jogos esta época. Não é justo dizer que foi o United que lhe ofereceu o título, o United não ofereceu nada", prosseguiu o técnico luso, em declarações à Sky Sports.



Após o desaire com o último classificado, selado com o golo de Jay Rodriguez, Mourinho lamentou a atitude da sua equipa.



"Ganharam-nos com justiça. Esta tarde fomos os mestres da complicação e os jogadores pareciam não querer jogar fácil, tudo era feito com um toque a mais, com mais uma volta, sem continuidade, nem fluidez", referiu.



Mourinho reconheceu que os jogadores dos 'red devils' estiveram displicentes.



"Eu ganhei oito campeonatos e não perco a cabeça por vencer ao City, num jogo que só vale três pontos. Muitos dos meus jogadores pensaram que ganhar ao City era o máximo, mas eu ganhei muito na minha carreira para pensar assim", rematou.

