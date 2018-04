Presidente do FC Porto destaca a ambição do treinador que levou o FC Porto a vencer o Benfica e recuperar a liderança do campeonato.





Pinto da Costa salientou a ambição de Sérgio Conceição no clássico, que terminou com a vitória do FC Porto por 1-0, diante do Benfica.



Diferente ganhar à beira do fim?



"É melhor ganhar com um golo no último minuto do que perder no último minuto. É futebol. Tanto faz ser no início ou fim."



Nomeação de Artur Soares Dias



"Qualquer árbitro que viesse seria normal, não tenho influência nisso. É considerado o melhor árbitro português. Vocês já faziam essa previsão. É normal que tenha sido nomeado aquele que é considerado o melhor árbitro português"



Jogo com o Sporting



"Não vamos pensar em dobradinhas, é pensar jogo a jogo. Sporting tem grande equipa e grande treinador, será difícil, estamos desgastados mas vamos entrar para ganhar. Se o vamos conseguir, depende de muitos fatores."



Vitória pessoal de Sérgio Conceição?



"Quando o treinador ganha, há sempre vitória pessoal do treinador. Seria o mesmo com Rui Vitória. Ao longo da semana, o treinador preparou sempre o jogo para ganhar, sou testemunha disso, mentalizou os jogadores assim, jogou as cartadas certas e jogou sempre para ganhar"