Um golo de Herrera, aos 90 minutos, deu hoje FC Porto a vitória no clássico com o Benfica, por 1-0, e devolveu aos 'dragões' a liderança da I Liga da portuguesa de futebol, na 30.ª jornadaA vitória no Estádio da Luz, em Lisboa, deixa o FC Porto no comando do campeonato, com 76 pontos, mais dois do que o tetracampeão Benfica, a quatro jornadas do final da prova.Depois do 'nulo' da primeira volta, no Dragão, os 'azuis e brancos' ganham vantagem na recta final da liga, em que o Benfica terá ainda de jogar no terreno do Sporting, que soma 68 pontos e visita hoje o Belenenses.