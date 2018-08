José Mourinho tem estado "debaixo de fogo" nos últimos dias pelos meus resultados e por ter se irritado com um jornalista, após ter perdido um jogo com o Tottenham por 3-0. Sven-Goran Erikson, antigo seleccionador inglês deixou alguns conselhos ao técnico português.

"É sempre assim, quando se é criticado como treinador, e eu fui muitas vezes em Inglaterra, fora de Inglaterra e em todo o lado, é melhor ficar calado. Não te tentes defender, porque os resultados defendem-te. Apenas pelos resultados te podes defender e isso está no papel, lê, não fales sobre isso", afirmou o treinador sueco, citado na Sky Sports. E o técnico de 70 anos acrescentou: "Quando fores criticado, engole".

Eriksson já treinou o Benfica, o Manchester City, clube inglês, e a selecção nacional inglesa, pelo que sabe o que é ser criticado e diz que Mourinho deve ignorar as críticas: "Especialmente quando se começa a discutir com a imprensa, nunca se ganha. Perde-se sempre porque se és o jornalista, tens a última palavra. Portanto, mantém-te calado, põe a cabeça no lugar e vai trabalhar, mostrar às pessoas que no próximo jogo vamos jogar bom futebol e ganhar".