Após a derrota do Manchester United por 3-0 com o Tottenham, na segunda-feira, dia 27 de Agosto, os jornais ingleses dizem que José Mourinho poderá ser despedido. O treinador português está na sua terceira época a treinar o clube inglês.

Na conferência de imprensa que se seguiu à derrota com o Tottenham, Mourinho exaltou-se, pedindo aos jornalistas que o respeitassem enquanto abandonava a sala. "Sabem o que significa 3-0? Três títulos para mim, mais do que os outros 19 treinadores juntos. Respeito, respeito", afirmou o treinador do Manchester United.

O jornal britânico Independent escreve que a atitude Mourinho sair da sala de imprensa é de "um homem encostado à parede". No fim do jogo os adeptos do United e do Tottenham vaiaram Mourinho e cantaram: "Amanhã vais ser despedido!".

Para além disto, a relação do técnico com a direcção do clube inglês têm-se danificado nos últimos meses, lembra o The Guardian. O português tem vindo a acusar os gerentes do Manchester United de não fazerem contratações, o que torna mais difícil competir com as outras equipas e ganhar títulos. Desde que chegou ao clube, Mourinho só conquistou uma Liga Europa em 2017.

De acordo com o jornal Daily Mail, já há candidatos para o lugar do treinador português. Os principais concorrentes são Zinedine Zidane, ex-treinador do Real Madrid, e Antonio Conte, ex-treinador do Chelsea.