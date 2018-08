O guarda-redes Thibaut Courtois assinou esta quarta-feira um contrato válido por seis temporadas com o Real Madrid, anunciou o clube 'merengue', sem revelar a verba que irá pagar ao Chelsea pela transferência do futebolista belga.Este será apresentado na quinta-feira, pelas 13h00, no palco de honra do estádio Santiago Bernabéu, depois de ser aprovado nos exames médicos a que será submetido na parte da manhã.A seguir à apresentação, Courtois pisará pela primeira vez o relvado do estádio Santiago Bernabéu com a camisola do Real Madrid e responderá às perguntas dos jornalistas na sala de imprensa.