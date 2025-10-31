Sábado – Pense por si

Desporto

Mourinho e a presença assídua no Benfica Campus: "Em vez de ir dormir a sesta, vou ver os jogos dos miúdos"

Record 15:16
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

Treinador diz que acompanhar os escalões de formação do clube "faz parte da cultura Benfica".

José Mourinho foi hoje convidado a comentar o facto de ser presença quase sempre assídua nos jogos e treinos das equipas dos escalões de formação do Benfica. "Em vez de ir dormir a sesta para o meu quarto, vou ver os treinos e alguns jogos dos miúdos (...) faz parte da cultura Benfica", justificou.

A carregar o vídeo ...
Mourinho e a presença assídua no Benfica Campus: «Em vez de ir dormir a sesta, vou ver os jogos dos miúdos»
Tópicos Cultura Desporto Futebol Artes cultura entretenimento e média Sport Lisboa e Benfica José Mourinho
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Mourinho e a presença assídua no Benfica Campus: "Em vez de ir dormir a sesta, vou ver os jogos dos miúdos"