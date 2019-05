O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Pizzi até 2023.O internacional português, de 29 anos, foi peça fundamental no 37.ª título das águias, ao marcar 13 golos e fazer 19 assistências. O contrato do jogador tinha sofrido uma melhoria em outubro do ano passado, mas o vínculo continuou válido até 2022.Na equipa do Benfica desde 2014/15 - já tinha passado uma temporada emprestado pelos encarnados ao Espanyol - , Pizzi tem sido sempre titular ao longo dos anos. Esta época somou 15 golos e 55 jogos em todas as competições.