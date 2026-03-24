Mohamed Salah deixa o Liverpool no final da temporada: "Infelizmente, chegou o dia"

Com 255 golos em 435 encontros, Mohamed Salah é o terceiro melhor marcador da história dos 'reds'.

O egípcio Mohamed Salah vai deixar o Liverpool no final da temporada, após nove temporadas ao serviço dos 'reds', anunciou hoje o clube campeão inglês de futebol.

A carregar o vídeo ... Salah anuncia que vai deixar o Liverpool no final da época: 'Infelizmente, o dia chegou...'

"Mohamed Salah vai fechar a cortina na sua incrível carreira no Liverpool no final da temporada 2025/26. O avançado chegou a um acordo com os 'reds', que vai acabar com um capítulo fantástico de nove anos", lê-se no site do Liverpool.

O egípcio, de 33 anos, chegou ao Liverpool em 2017, proveniente da Roma, e conquistou duas Ligas inglesas, uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Supertaça Europeia, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Com 255 golos em 435 encontros, Mohamed Salah é o terceiro melhor marcador da história dos 'reds', vencendo por quatro vezes a Bota de Ouro da Liga inglesa.

"Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada. Queria começar por dizer que nunca imaginei quão profundamente este clube, esta cidade, estas pessoas iam tornar-se parte da minha vida. Liverpool não é apenas um clube de futebol, é uma paixão, é história, é um espírito. Não o consigo explicar por palavras para alguém que não faça parte deste clube", disse num vídeo publicado nas redes sociais.

O jogador recordou ainda o ex-companheiro Diogo Jota, que morreu em julho de 2025, num acidente de viação, juntamente com o irmão André Silva.

"Celebrámos vitórias, conquistámos os mais importantes troféus e lutámos juntos no momento mais duro das nossas vidas", afirmou, numa altura em que o vídeo mostrava o minuto de silêncio no primeiro jogo em Anfield Road após a morte do avançado português.

Salah agradeceu ainda "a todos os que fizeram parte do clube" durante a sua passagem no Liverpool, "em especial aos colegas de equipa, do passado e do presente", salientando ainda o papel dos adeptos, para os quais não tem "palavras suficientes".

"O apoio que me deram no melhor momento da minha carreira e terem estado ao meu lado nos mais difíceis é algo que nunca vou esquecer e é algo que vou guardar para o resto da minha vida. Sair nunca é fácil, deram-me o melhor tempo da minha vida, vou ser para sempre um de vós, este clube vai ser sempre a minha casa. Obrigado. Por cada um de vocês eu 'nunca caminharei sozinho' ['Will never walk alone']", concluiu.

O avançado, que chegou aos 'reds' em 2017/18, oriundo da Roma, depois de, na Europa, ter representado Fiorentina, Chelsea e Basileia, tinha admitido, há pouco mais de um ano, que a temporada 2024/25 poderia ser a última em Liverpool, acabando por cumprir mais uma.

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