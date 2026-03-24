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Portugal: as viagens da seleção às Américas correm (quase) sempre mal

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00

Foi o escândalo de Saltillo, as 10 derrotas (em 10 jogos) com o Brasil ou a goleada sofrida com a Alemanha no Mundial 2014. A seleção portuguesa vai agora ao México e aos EUA, onde o balanço também não é bom.

“Na primeira folga arranjei logo companhia. Uma mulher-polícia. Um monumento”. “Em Saltillo, nenhuma mulher escapou. Um dos jogadores ‘sacou’ a esposa do dono do hotel”. “Temos a fama, e o proveito, de homens que gostam de brincadeira e que não dispensam a presença feminina durante o estágio”. Estas são alguns apontamentos de Paulo Futre acerca das aventuras sexuais dos futebolistas portugueses durante o Mundial 86, no México, contadas pelo ex-jogador no livro El Portugués – parte II, escrito por Luís Aguilar.

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