Luka Modric, jogador do Real Madrid que marcou presença na gala 'The Best' , mostrou-se agradado com a possibilidade de levar o prémio para casa, mas relativizou a importância do possível feito."Estou feliz por estar aqui com estes grandes jogadores. Se ganhar será fantástico, mas não muda nada", referiu.Questionado sobre se trocou mensagens com Cristiano Ronaldo, o médio disse que "desta vez não" e, ainda a propósito do português, deixou escapar uma expressão curiosa: "Cristiano Ronaldo leva as coisas muito a sério".