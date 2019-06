Minsk2019: Trio da ginástica acrobática conquista prata horas depois do bronze

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram este sábado a sua segunda medalha nos II Jogos Europeus, agora de prata, no exercício dinâmico de ginástica acrobática, em Minsk.

Horas depois do bronze amealhado na prova de equilíbrio, o trio somou 28.740 pontos, atrás da Bélgica, com 28.830, e à frente da anfitriã Bielorrússia, com 28.090.