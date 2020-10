O ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora, acusou esta sexta-feira Cristiano Ronaldo de ser "arrogante" e "desrespeituoso" para consigo após ter comentado as declarações do governante de Itália sobre furar a quarentenaNum direto para a rede social Instagram, Ronaldo disse não ter quebrado o protocolo: "Foi tudo com autorizações. E quero dizer principalmente a um senhor daqui de Itália, que disse que não cumpri: Cumpri e sempre cumprirei", referindo-se a Vincenzo Spadafora.Em reação, o ministro italiano acusou de mentir: "As qualidades de um certo jogador não lhe dão autorização para ser arrogante e desrespeituoso para com as instituições e para mentir. Além disso, quanto mais és conhecido mais responsabilidade tens, por isso deves pensar antes de falar para dar o exemplo."Spadafora confirmou o que havia dito no dia anterior, de que Ronaldo e outros jogadores da Juventus abandonaram o hotel onde estavam, quando o clube italiano já tinha casos confirmados do novo coronavírus na sua equipa técnica - comunicados pelo próprio campeão italiano de futebol às autoridades de saúde de Turim."Não terei mais intervenção neste tema e reforço os meus desejos de que todos os que testem positivo tenham uma rápida recuperação", afirmou ainda o ministro italiano, em declarações à agência ANSA.

Também na quinta-feira, o presidente da Juve, Andrea Agnelli, remeteu esclarecimentos para as entidades competentes.

"Não tenho o protocolo do governo, têm de ligar para o Ministério da Saúde e do Interior, que aplica as leis do Estado, e eles explicam o que foi violado, porque sinceramente não sei", respondeu, então, Agnelli, à comunicação social.

Já na quarta-feira, a campeã italiana deu conta que Cristiano Ronaldo "regressou a Itália num voo médico autorizado pelas autoridades sanitárias competentes, a pedido do jogador, e continuará o seu isolamento em casa".

O capitão da seleção portuguesa estava desde terça-feira em isolamento na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Ronaldo estava no estágio da seleção portuguesa, depois de ter defrontado a Espanha (0-0), em jogo particular, em 07 de outubro, em Lisboa, e a França (0-0), no domingo, em Saint-Denis, para a Liga das Nações, tendo sido dispensado do encontro diante da Suécia.