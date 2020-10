Cristiano Ronaldo falou esta sexta-feira pela primeira vez desde que soube estar infetado pela Covid-19. Em direto nas redes sociais, Ronaldo disse estar bem e sem sintomas do novo coronavírus e garantiu que não quebrou quaisquer regras de quarentena ao juntar-se à seleção nacional e, depois de testar positivo, viajar de Portugal para Itália.

"Vi-me na obrigação de fazer este direto para vos dizer que estou bem. Estou na varanda, quis sair um pouco do quarto e apanhar sol, vitamina D. Estou de quarentena e quero dizer que não infringi nenhum protocolo", começou por dizer o internacional português.

Ronaldo acabou mesmo por comentar as declarações do ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora, que apontou que o jogador da Juventus havia quebrado o protocolo da Covid-19 em solo italiano.

"Foi tudo com autorizações. E quero dizer principalmente a um senhor daqui de Itália - que disse que não cumpri -: Cumpri e sempre cumprirei"

O jogador português indicou ainda que só não sofreu as consequências da pandemia por ter um "sistema imunitário forte", mas que "outros podem não ter esse privilégio" e prometeu realizar mais diretos na rede social para atualizar os fãs da sua situação.