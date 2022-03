Miguel Oliveira: à procura do novo campeão das motas

Miguel Oliveira vai iniciar a quarta época no Moto GP – a primeira prova do Mundial realiza-se a 6 de março, no Qatar –, mas até chegar à categoria rainha do motociclismo teve de "passar por muito", como lembra à SÁBADO. Com 10 ou 12 anos, ia com o pai, Paulo Oliveira, que fazia de seu mecânico, para as provas na Catalunha ou Valência numa carrinha emprestada, na qual dormiam.