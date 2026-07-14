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Messi, Mbappé, Haaland... O Mundial dos super-goleadores

Carlos Torres
Carlos Torres 14 de julho de 2026 às 23:00
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Há quase 70 anos, Just Fontaine conseguiu, com umas chuteiras emprestadas, um recorde incrível: 13 golos num Mundial. Agora, mesmo que Messi, Mbappé, Haaland ou Harry Kane não ultrapassem essa marca, poderão passar a ser o quarteto com mais golos no torneio – somam 29 e só em 1958 é que esse número foi superior.

Quando viajou para a Suécia, para o Mundial de 1958, o francês Just Fontaine sabia que provavelmente nem jogaria. Por isso, levou apenas um par de chuteiras – e bastante gastas. Só que o avançado titular, René Bliard, lesionou-se num tornozelo e ele foi chamado para o seu lugar. O pior aconteceu na véspera do França-Paraguai: “Rasguei uma chuteira e fiquei arrasado, pensei que a minha oportunidade tinha passado”, contou Just Fontaine. Foi salvo por outro atacante, habitual suplente, Stéphane Bruey, que calçava o mesmo número e emprestou-lhe as suas botas.

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Tópicos Jogos Mundial Jogo de futebol Jogo golo Just Fontaine Harry Kane França Jude Bellingham Stade de Reims Paraguai Copa do Mundo FIFA de 1962 Copa do Mundo FIFA de 1958 Fußball-Club Bayern München Manchester City Football Club FIFA Real Madrid Club de Fútbol
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