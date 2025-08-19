Iga Swiatek vence em Cincinnati e sobe a segundo no ranking WTA de ténis

O triunfo de Swiatek, antiga número 1 do mundo, permitiu-lhe subir de terceiro a segundo do ranking WTA, ultrapassando a norte-americana Coco Gauff, embora ainda muito atrás da líder bielorrussa Aryna Sabalenka.

A tenista polaca Iga Swiatek venceu o torneio WTA 1000 de Cincinnati (EUA), derrotando na madrugada desta terça-feira a italiana Jasmine Paolini, por 7-5 e 6-4, o que lhe permitiu ascender de número 3 a 'vice' do ranking mundial.



Iga Swiatek vence Paolini em Cincinnati e sobe no ranking WTA AP Photo/Kin Cheung

Iga Swiatek, de 24 anos, teve um arranque perfeito rumo ao Open dos Estados Unidos, o último torneio do Grand Slam da temporada, que venceu em 2022 e que começa domingo em Nova Iorque.

Em Cincinnati, cidade do estado norte-americano de Ohio, a tenista polaca conquistou o seu 24.º troféu da carreira, o 11.º em WTA 1000, categoria em que apenas Serena Williams detém mais títulos (13).

Na final de Cincinnati, Swiatek superou um mau início (3-0) e assumiu a liderança do jogo para vencer o primeiro set (7-5), repetindo a vitória no segundo em que ambas as jogadoras trocaram quebras de serviço (6-4).