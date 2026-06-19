Jogador da seleção de Marrocos vai a julgamento por acusação de violação

Concentrado com a seleção de Marrocos, Achraf Hakimi ficou esta sexta-feira a saber que terá mesmo de ir a julgamento devido a uma acusação de violação. O Tribunal de Recurso de Versalhes rejeitou o recurso apresentado pelo lateral do PSG.



Hakimi AP

Hakimi, que sempre negou todas as acusações, já recorreu às redes sociais para reagir à decisão.

"A justiça olhou-me nos olhos e disse-me: 'Se não fosse conhecido, nunca teria havido caso'. Escolhi calar-me durante anos. Pensei que manter a dignidade, ser paciente e confiar na justiça permitiria que fossem tomadas as decisões acertadas", começou por escrever no 'X'.

"Hoje, é contada uma história que não é a minha, em detrimento da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, tenho a sensação de que me tornei um alvo fácil. Espero por este julgamento desde o primeiro dia. E, a partir de agora, espero por ele com impaciência. Finalmente, poderei falar", prosseguiu.

O caso remonta a 2023. Uma mulher, de 24 anos, alegou que foi violada pelo jogador a 25 de fevereiro, em casa do futebolista, nos subúrbios de Paris.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026