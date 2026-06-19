Arrepiante: Koné (Canadá) fraturou a perna após lance com jogador do Qatar

Madibo viu o vermelho direto e estava inconsolável com o estado do colega de profissão

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Aos 51' do Canadá-Qatar, registou-se um dos momentos mais marcantes até agora no Mundial'2026. Num lance dividido, Ismaël Koné sofreu uma falta de Assim Madibo e fraturou a perna esquerda, como de resto foi logo visível na transmissão televisiva. Colegas e adversários ficaram em choque, nomeadamente o autor da falta, que estava inconsolável. Madibo acabaria por ver o cartão vermelho e Koné saiu de maca, muito aplaudido pelos adeptos, depois de uma interrupção de alguns minutos.

Depois de alguns minutos a ser assistido pelos médicos do Canadá no relvado do BC Place, o jogador foi retirado de maca, mas sentado, acenando ao público, que o aplaudia.

Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho, sendo que já havia expulsado outro jogador asiático (Homam Ahmed), aos 31 minutos.

Koné sofreu uma lesão arrepiante que valeu a expulsão a Madibo ??



À saída de campo o jogador canadiano tranquilizou os adeptos da casa ??#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Canadá #Catar pic.twitter.com/60Qygoy808 — sport tv (@sporttvportugal) June 18, 2026