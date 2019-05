Os 'reds' somam cinco títulos, em 1976/77, 77/78, 80/81, 83/84 e 2004/2005 e três finais perdidas, em 1984/85, 2006/07 e na época passada, quando caiu por 3-1 face ao Real Madrid.



Na final, o conjunto do alemão Jürgen Klopp vai medir forças com os holandeses do Ajax ou os ingleses do Tottenham, que se defrontam na quarta-feira em Amesterdão, com a equipa da casa em vantagem, depois do triunfo por 1-0 em Londres.

O Liverpool qualificou-se esta terça-feira pela nona vez para a final da Liga dos Campeões em futebol, ao golear em casa o FC Barcelona por 4-0, na segunda mão das meias-finais, depois do desaire em Espanha por 3-0.O belga Divock Origi, aos sete e 79 minutos, e o suplente holandês Giorginio Wijnaldum, aos 54 e 56, marcaram os quatro golos dos 'reds', anulado o tento do uruguaio Luís Suárez e o 'bis' do argentino Lionel Messi, na primeira mão.