O Liverpool venceu esta terça-feira em casa a Roma, por 5-2, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ficando mais próximo de regressar à final 11 anos depois.O egípcio Mohamed Salah marcou os dois primeiros golos, aos 36 e 45+1 minutos, e fez as assistências para o senegalês Sadio Mané (56) e para o brasileiro Roberto Firmino (61), que bisaria ao 69.O bósnio Edin Dzeko (81) e o argentino Diego Perotti (85), de grande penalidade, ainda reduziram a desvantagem da Roma, que recebe a 02 de maio o Liverpool, no Olímpico de Roma.O campeão Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, visita na quarta-feira o Bayern de Munique, no arranque da outra meia-final.