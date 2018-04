O Benfica deu entrada com uma acção no Tribunal Cível do Porto onde exige uma indemnização de 17,7 milhões de euros ao FC Porto. Esta decisão, segundo avançou o jornal Record, é uma consequência do provimento à providência cautelar apresentada pelos "encarnados" a proibir a divulgação de mais emails do Benfica pelos "dragões".Segundo o diário desportivo, a acção do clube da Luz abrange, além do clube, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, os administradores Adelino Caldeira e Fernando Gomes e o director do departamento de comunicação, Francisco J. Marques.

Em Fevereiro deste ano, o Tribunal da Relação do Porto considerou que "não é legítima" a divulgação de emails de dirigentes e elementos ligados ao Benfica pelo FC Porto, dando razão ao Benfica no recurso do procedimento cautelar que visava proibir os "dragões" de continuarem a divulgar a referida correspondência electrónica. Na altura, ficou definido que FC Porto se arrisca a ter que pagar 200 mil euros de cada vez que divulgasse estes emails.

director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou o Benfica de influenciar o sector da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio electrónico de responsáveis "encarnados", nomeadamente de Paulo Gonçalves e do presidente Luís Filipe Vieira.

O conhecido caso dos emails começou quando o