Central oromete que o Bayern vai fazer tudo para chegar à final da Liga dos Campeões.

Jérôme Boateng, central do Bayern Munique, elogiou esta terça-feira Cristiano Ronaldo, na véspera do embate entre alemães e espanhóis na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. O jogador dos bávaros conhece bem CR7 e sublinhou ser mais difícil defrontá-lo numa partida contra o Real do que frente à selecção portuguesa.



"Antes de mais é um atleta e isso vê-se quando marca golos e tira a camisola. Não tem fraquezas. Marca com o pé esquerdo, com o direito ou de cabeça. Mas isso só é possível quando se joga bem como uma equipa. Está num nível alto há vários anos. Defrontei-o contra o Real e contra Portugal, mas com o Real é mais difícil, pois têm melhores jogadores", referiu em conferência de imprensa.



Boateng reiterou o poderio do campeão em título na liga milionária mas prometeu que o Bayern vai dar tudo para chegar à final: "Queremos jogar bem. Não foi por acaso que o Real Madrid venceu a Champions duas vezes seguidas, mas também sabemos que temos equipa para derrotá-los. São muito fortes no ataque e defendem muito bem. É uma das equipas mais difíceis de superar, sobretudo em duas mãos, mas faremos todos os possíveis".