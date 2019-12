Liga italiana pede desculpa por usar macacos em campanha contra o racismo

A Liga italiana de futebol pediu hoje desculpas por ter utilizado uma imagem com três macacos numa campanha contra o racismo iniciada na segunda-feira e criticada pela Roma e pela associação antidiscriminação FARE.

"Peço desculpa a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo trabalho do artista Simone Fugazzotto. Mesmo que o artista tenha explicado que a mensagem [da obra] era contra o racismo, algumas pessoas acharam-na criticável", disse Luigi De Servio, chefe executivo da Liga italiana.

De acordo com a 'Serie A', a obra tinha "como objetivo defender os valores de integração, multiculturalismo e fraternidade", num país onde os incidentes racistas no futebol têm sido recorrentes.