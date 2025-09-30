Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 19:08

“Não é por se dizer mil vezes uma mentira que ela passa a ser verdade”: Varandas comenta criticas do Benfica à arbitragem

Presidente do Sporting pronuncia-se sobre o comunicado dos ‘encarnados’, que acusam o Conselho de Arbitragem de "favorecer sistematicamente" o Sporting nas sete primeiras jornadas da I Liga de futebol.

