O tenista sul-africano Kevin Anderson, primeiro cabeça de série, foi eliminado na sua estreia no Estoril Open, ao perder com o grego Stefanos Tsitsipas na segunda ronda, esta quinta-feira.Depois de ter ficado isento na primeira eliminatória, Anderson, número oito mundial, foi afastado pelo grego, 44º, por 6-7 (3-7), 6-3, 6-3, em duas horas e 13 minutos.Depois de na semana passada ter chegado à final do torneio de Barcelona, onde só perdeu para o espanhol Rafael Nadal, Tsitsipas vai agora defrontar nos quartos de final o espanhol Roberto Carballes Baena.Já o tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, qualificou-se para as meias-finais do torneio de pares, ao eliminar os holandeses Robin Haase e Matwe Midelkoop.A dupla luso-argentina precisou de 57 minutos para afastar os holandeses, por 6-2, 6-4, defrontando no acesso à final o os britânicos Kyle Edmund e Cameron Norrie, que levaram a melhor sobre os australianos Alex de Minaur e Lleyton Hewitt, pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-4).Após o triunfo, João Sousa confessou que o vento condicionou o encontro, mas sublinhou que foram melhores nos momentos cruciais. "As condições hoje [quinta-feira] eram bastantes difíceis, havia muito vento, mas acho que nos conseguimos adaptar bastante melhor do que eles. Conseguimos aceitar que as condições estavam realmente difíceis. Tacticamente jogámos melhor do que eles e nos momentos importantes estivemos mais fortes", afirmou.Já o argentino partilhou das palavras do português relativamente às condições adversas do tempo, realçando o prazer de jogar ao lado número um português. "É muito bom jogar com ele. Foi um dia difícil e foi complicado jogar, mas ganhámos e foi o mais importante", resumiu.João Sousa repete a presença na meia-final em pares do único torneio ATP em Portugal, depois de, em 2014, ainda no Jamor e com outra organização, ter atingido essa fase ao lado de Gastão Elias.