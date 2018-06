Peseiro será o novo técnico dos leões.

José Peseiro é o novo treinador do Sporting, segundo o Correio da Manhã. A notícia foi dada através do programa Liga D'Ouro, da CMTV.



Peseiro, que já passou pelo FC Porto e Sporting de Braga, vai ser apresentado na segunda-feira por Sousa Cintra, acrescenta o jornal.



O técnico já esteve no Sporting, entre 2004 e 2005.



Agora, deverá assinar com um ano de contrato, mais um ano de opção.