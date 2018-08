Doumbia oficializado no Girona

Avançado não integrava os planos de José Peseiro para esta época.

O Girona oficializou a contratação de Seydou Doumbia esta terça-feira. O jogador já se encontrava na Catalunha desde ontem, juntamente com o seu empresário, a ultimar os detalhes da transferência.



O costa-marfinense, de 30 anos, não integrava os planos de José Peseiro e Sousa Cintra já tinha dito, depois do jogo com o Benfica, na Luz, que a saída do avançado estava por horas.



Doumbia fez 29 jogos com a camisola do Sporting na época passada, tendo marcado 8 golos.



Entretanto, o Sporting emitiu um comunicado em que confirmou a saída de Doumbia.



"A Sporting Clube de Portugal – Futebol , SAD informa que chegou a acordo com o Girona para a transferência, a título definitivo, do jogador Seydou Doumbia. A Doumbia, a Sporting SAD deseja as maiores felicidades nesta nova etapa na carreira."



(notícia actualizada às 15h55)