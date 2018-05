"Quero agradecer aos adeptos pela forma como estiveram hoje presentes aqui, com a intenção de poderem ajudar a vencer esta taça. A forma como hoje o estádio estava pintado de verde foi um exemplo e a forma como acarinharam a equipa [também]", disse este domingo Jorge Jesus, numa curta declaração após a final da Taça de Portugal, que o Sporting perdeu para o Desportivo das Aves.O treinador dos "leões" admitiu ter passado uma semana complicada, semelhante a "um filme de terror".O técnico leonino disse ainda que a equipa passou uma semana difícil. "Foi uma semana muito complicada, parecia um filme de terror. Quero agradecer aos jogadores pela capacidade emocional que tiveram para este jogo. Parabéns aos vencedores, ao Aves, que não teve nada a ver com isto. Acabámos a nossa época sem conquistar o troféu, que era um objectivo", disse Jorge Jesus.Na última terça-feira, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes, para quem o Ministério Público pede prisão preventiva.