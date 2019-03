"Tenho de agradecer a todos, especialmente os meus companheiros que estão diariamente comigo. Não podia deixar de mencionar o que aconteceu comigo há quatro anos e meio [no Valência não era opção], estava debilitado, não tinha perspetivas e o Benfica deu-me a mão. Estou muito grato", afirmou.



Pela frente tem agora oito jogos na I Liga, aos quais se juntam ainda os da Taça de Portugal e da Liga Europa, mas o objetivo está bem delineado e passa pela conquista do primeiro lugar na prova maior do futebol nacional.



"Estamos focados, fortes e estamos em busca do nosso grande objetivo que é a reconquista. É difícil projetar o futuro. Neste momento quero desfrutar até ao final da época. O que tenho mais em mente é conquistar o campeonato nacional", sublinhou.



Em relação ao futuro, Jonas é claro. Vestir outra camisola não: "Fisicamente estou bem. Não me vejo sair do Benfica para outro clube. É quase 100 por cento certo que encerro a minha carreira aqui."



Lista dos premiados da Gala Cosme Damião:



- Prémio Revelação: João Félix (Futebol).



- Prémio Casas do Benfica: Casa do Benfica de Abrantes.



- Prémio Formação: Equipa de Juniores (Futebol).



- Prémio Projeto do ano: Futebol feminino.



- Prémio Inovação do ano: Benfica Digital.



- Prémio Parceiro do Ano: Sagres.



- Prémio Carreira: Minervino Pietra.



- Prémio Atleta de Alta Competição: Fernando Pimenta (Canoagem).



- Prémio Revelação Modalidades: Afonso Jesus (Futsal).



- Prémio Modalidade: Futsal Feminino.



- Prémio Mérito e Dedicação: Fernando Martins (ex-presidente).



- Prémio Treinador do Ano: João Tralhão (Futebol).



- Prémio Homenagem: Mário Dias (ex-vice-presidente).



- Prémio Futebolista do Ano: Jonas.

