Jogador de futsal morre em campo

A tentativa de reanimação prolongou-se por cerca de meia-hora e contou também com a intervenção de uma equipa do INEM, entretanto chamada, mas Fábio Mendes, segundo apurou o nosso jornal, chegou ao hospital de Portimão já sem vida.



No pavilhão dos Montes de Alvor viveram-se momentos de enorme tensão e drama, com os jogadores das duas equipas e muitos espetadores a chorarem convulsivamente.

O futsalista Fábio Mendes, do Centro Social de São João, faleceu na noite deste sábado, no decurso do jogo com o Portimonense (da fase de subida da 2.ª Divisão nacional), que não chegou ao fim. O atleta foi vítima de um ataque cardíaco fulminante, no pavilhão dos Montes de Alvor.Quando faltavam jogar 13 minutos e 40 segundos na segunda parte e o resultado era favorável ao Portimonense, por 5-2, Fábio Mendes, de 28 anos, fez uma reposição de bola em jogo e de imediato levantou um braço e caiu, contorcendo-se. De imediato todos, no pavilhão, se aperceberam que se tratava de algo grave e elementos das equipas médicas dos dois clubes e vindos da bancada acorreram em auxílio do jogador.