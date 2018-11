El defensor del Liverpool, Virgil van Dijk, se enteró en el entretiempo de Alemania-Holanda del fallecimimiento de la madre del árbitro Ovidiu Hategan y en el final del partido fue a consolarlo.



Momento repleto de emoción y buen gesto del holandés. pic.twitter.com/F8oxrb89cc — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) 20 de novembro de 2018



O árbitro romeno Ovidiu Hategan deixou o relvado em lágrimas no final do encontro entre Alemanha e a Holanda, a contar para a Liga das Nações. O juiz da partida recebeu ao intervalo a notícia de que a mãe tinha morrido.O jogador da Holanda Van Dijk aproximou-se do árbitro após o apito final e consolou-o, num gesto que está a correr o mundo."Ele foi-se abaixo, a mãe dele faleceu. Desejei-lhe força e disse que tinha apitado bem. É um gesto pequeno mas espero que o tenha ajudado", disse o central do Liverpool à imprensa.