Já apurada para a fase seguinte, a selecção das quinas marcou primeiro por intermédio de André Silva, com a Polónia a empatar o jogo na segunda parte. Sorteio da final four realiza-se a 3 de Dezembro.

Portugal empatou esta terça-feira frente à Polónia por 1-1 no derradeiro jogo do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Já com a qualificação para a final four garantida, a selecção das "quinas" entrou melhor na partida com um golo de André Silva aos 34 minutos. Na segunda parte, aos 66 minutos, uma falta cometida na grande área por Danilo Pereira viu o jogador do FC Porto ser expulso e permitiu à Polónia empatar o jogo, através de penalti, por intermédio de Milik.



Mesmo com o empate alcançado fora, os polacos não escaparam à descida de divisão na competição, tendo conquistado apenas dois pontos em quatro jogos.



Na próxima fase, a realizar-se em Junho de 2019, Portugal irá ser anfitrião da prova e defrontará Suíça, Inglaterra ou Holanda. O sorteio da final four irá realizar-se a 3 de Dezembro.