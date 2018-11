O presidente do Sporting revelou que continuam as ameaças contra si e a equipa leonina. "Não ganhem, não... e vão ver o que vos vai acontecer."

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, revelou que continuam as ameaças contra si e a equipa leonina. Em declarações ao Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), citadas pela CMTV, o líder dos leões disse que houve novas ameaças em Londres, onde a equipa se deslocou para defrontar o Arsenal para a Liga Europa.



"Não ganhem, não... e vão ver o que vos vai acontecer", terão dito alguns adeptos em direcção aos atletas, durante o passeio nas imediações da unidade hoteleira onde a comitiva estava. De acordo com Varandas, o seu segurança terá sido ameaçado também.



O Ministério Público acusa Bruno de Carvalho de ser autor moral de crimes classificados como terrorismo e outros 98 ilícitos criminais. BdC está acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.



Contudo, o juiz de instrução Carlos Delca considerou não haver indícios fortes para justificar a aplicação de prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação, que era pedida pelo Ministério Público para Bruno de Carvalho e para o líder da Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá.



Agora, a procuradora Cândida Vilar deverá apresentar um recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa para que sejam aplicadas as medidas de prisão preventiva até ao início do julgamento dos ataques a Alcochete, como havia sido pedido inicialmente.