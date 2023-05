Joel Embiid - Começou a jogar basket nos Camarões, e três meses depois estava nos EUA

Os pais queriam que fosse médico. Começou a jogar basquetebol com 15 anos nos Camarões e aos 16 já estava na Flórida. As lesões obrigaram-no a adiar a estreia na NBA, pelos Philadelphia 76ers. Vive com a top model brasileira Anne de Paula e ganha 38 milhões de euros por época.