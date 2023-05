Quatro clubes brasileiros suspendem jogadores por manipulação de resultados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Athletico Paranaense, finalista da Taça Libertdores de 2022, suspendeu os médios equatoriano Bryan Garcia e brasileiro Pedrinho, que já foram afastados da equipa "até que os factos divulgados sejam rigorosamente investigados".Também Fluminense, Cruzeiro, este orientado pelo português Pepa, e América Mineiro se manifestaram em termos idênticos e suspenderam um jogador cada.A equipa do Rio de Janeiro suspendeu o defesa Vítor Mendes, enquanto o Cruzeiro o médio Richard e o América o defesa direito Nino Paraíba.Embora nenhum dos jogadores conste na lista dos sete futebolistas acusados na terça-feira por suposta participação na manipulação, estes figuram na lista de suspeitos ou entre os citados nas conversações intercetadas pelos investigadores.Na terça-feira, um tribunal do estado de Goiás aceitou a denúncia da Procuradoria contra 16 pessoas investigadas por alegadamente participarem num esquema de manipulação de resultados.Entre eles, figuram sete futebolistas: Eduardo Bauermann (Santos), Igor Cariús (Sport Recife), Víctor Ramos (Chapecoense), Paulo Miranda (Náutico), Fernando Neto (São Bernardo), Matheus Gomes (Sergipe) e Gabriel Tota (Ypiranga).Os investigadores identificaram manipulações em pelo menos "13 jogos de futebol", entre os quais oito do campeonato de 2022 da primeira divisão e um da segunda.Segundo a acusação, os futebolistas comprometiam-se "a cometer penáltis" e "faltas" para receberem cartões amarelos e vermelhos com o objetivo de favorecer os apostadores.