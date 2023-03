João Sousa "exausto" de ameaças e insultos de apostadores nas redes sociais

Descubra as

Dizendo que esta é uma situação que "todos os profissionais de ténis" têm de "lidar todas as semanas", Sousa diz que o mundo das apostas - que diz respeitar - "trouxe esse lado menos bom e essas pessoas esquecem-se que o alvo dessas mensagens" são seres humanos."Humanos com sentimentos, emoções, dias menos bons como todos, que lidamos com os nossos próprios problemas e, acima de tudo, damos o nosso melhor todos os dias, apesar da vitória ou da derrota", escreveu o vimaranense, que apenas exigiu respeito.O tenista português João Sousa, 156.º do ranking ATP, foi eliminado na segunda ronda de singulares do challenger de Girona, em Espanha, ao perder com o argentino Mariano Navone, 237.º, por 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e 24 minutos.