Médio português assinou por duas temporadas.



Está confirmado. João Moutinho é o mais recente integrante do já longo contingente português do Wolverhampton. O médio luso, de 31 anos, foi esta terça-feira confirmado como reforço da equipa de Nuno Espírito Santo, com a qual rubricou um contrato válido para as próximas duas temporadas.



Proveniente do Monaco, clube no qual actuava desde 2013, Moutinho é o sétimo reforço do Wolves na presente temporada, juntando-se a Rui Patrício e Raúl Jiménez, para lá de Benik Afobe (ex-Bournemouth) e das cláusulas de opção exercidas em relação aos passes de Diogo Jota (ex-At. Madrid), Willy Boly (ex-FC Porto) e Leo Bonatini (ex-Al Hilal).



Com esta contratação, o Wolves chega aos sete elementos portugueses no seu plantel, já que para lá dos falados Moutinho, Patrício e Jota há ainda a realçar as presenças de Rúben Vinagre, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa.