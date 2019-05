Alcunha

"João, Felix, depende do contexto e do jogador. Por vezes brincaram com os 120 milhões de euros. Depois entre outras alcunhas que é melhor não passar aqui..."



Primeiro dia no balneário

"Foi um sonho tornado realidade, estar ali com aqueles jogadores todos que vi na TV, que jogava na Playstation... Foi muito bom ter ali grandes jogadores e ídolos. Um dos que mais me acolheu sempre foi o Jonas. O Pizzi e o André Almeida formam dos primeiros integrarem-me no grupo."



Praxe

"No início não. Passado o primeiro mês de estágio do Benfica, tive de cantar para todos no balneário..."



Escolha do número

"Na equipa B ainda era júnior de primeiro ano. Um dia estávamos a almoçar e o Luís Batista passou com uma folha com vários números para escolhermos. Eu como era dos mais novos era o último a escolher. Tinha como opções 2 ou 3 que tinham sobrado e escolhi o 79. Agora tenho um carinho especial pelo 79, vou ter sempre. O numero 10 é aquele que sempre gostei desde criança."



Há um ano estava prestes a sagrar-se campeão de juniores, agora foi de seniores. Como lidou com a mudança? Consegue fazer a vida que fazia?

"Não. É completamente diferente. Posso continuar a fazer as mesmas coisas mas vou ser abordado muito mais vezes do que antes. Nos espaços comerciais então… Já estabeleci que tenho de ir à segunda-feira a seguir ao almoço porque a malta está no trabalho e na escola, para não apanhar tanta gente. A restaurantes tento ir a uma hora quando não esteja tanta gente."



É bom ter fama?

"É bom. Tem prós e contras. A maioria são coisas a favor. Somos ídolos para muitas pessoas e isso faz-nos sentir muito bem."

