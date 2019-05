Deste modo, o FC Porto, que em 2017/18 cumpriu com as metas estabelecidas pela UEFA, ficará sob o regime de monitorização até à temporada 2020/21.



As restrições impostas pela UEFA levaram o FC Porto a iniciar a época 2017/18 sem novas contratações, fazendo apenas regressar à equipa jogadores que estavam emprestados, ainda assim conseguindo ser campeão.



Na atual temporada, os dragões atuaram de forma menos limitada no mercado, destacando-se a contratação do internacional brasileiro Éder Militão por 8,5 milhões de euros, meses depois anunciado como reforço do Real Madrid por 50.